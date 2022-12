Depuis sa création, le pass musées a entraîné quatre fois plus de visites

Le pass musées, un abonnement qui permet de visiter plus de 220 musées et expositions en Belgique pour 59 euros par an, a dopé les visites culturelles depuis sa création en 2018. Selon une enquête menée par le bureau d'études SEO et publiée ce mardi, les personnes titulaires d'un pass se rendent jusqu'à quatre fois plus souvent dans les musées qu'auparavant. L’initiative a aussi boosté les rentrées des musées.