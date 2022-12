L’Université de Gand cherche des citoyens qui parlent encore des dialectes brabançons, bruxellois et limbourgeois

L'appel à volontaires est associé à certaines conditions. "Nous cherchons des locuteurs qui maîtrisent encore bien le dialecte des villages mentionnés" - Gooik, Nieuwenrode, Bruxelles, Boitsfort, Boutersem et Jeuk -, "qui l'ont vraisemblablement appris avant les années '60. Cela signifie qu'en pratique, ces personnes doivent avoir 75 ans ou plus aujourd'hui. Plus spécifiquement, nous recherchons des gens qui sont nés et ont été élevés dans ces villages. De préférence, ils ont été à l'école mais n'ont pas suivi de formation supérieure. Qu'ils soient bavards est évidemment un plus", ajoute la linguiste de l’UGent.

Les candidats recevront la visite de l’équipe de chercheurs qui, grâce un premier entretien, vérifiera s’ils ont le profil adéquat. "Cette conversation détendue portera sur toute une série de sujets et durera environ 50 minutes", précise Lien Hellebaut. Les personnes intéressées à collaborer à cette recherche peuvent prendre contact avec les chercheurs en envoyant un message à l’adresse suivante : gcnd@ugent.be.