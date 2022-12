La ville d'Anvers touchée par une cyberattaque

Les autorités anversoises tentent de rétablir la situation avec d'anciennes sauvegardes du système et ne sont pas en mesure de préciser quand il sera rétabli. Elles ne savent pas encore qui sont les responsables de la cyberattaque.

Les problèmes ont commencé dans la nuit de lundi à mardi. Certains systèmes ne fonctionnent plus mais parfois fonctionnent à nouveau, explique la ville. C'est ainsi que certains membres du personnel ne pouvaient pas lire leurs mails alors que d'autres le pouvaient. L'enseignement communal et la police locale connaissent également des problèmes.

Il y a aussi des problèmes à l'état civil. La maison du district d'Anvers, qui devrait normalement ouvrir à midi, restera fermée. Le site internet de la ville est toujours en ligne, mais l'enregistrement ou la prise de rendez-vous ne semble pas fonctionner pour le moment, il en va de même avec la police. Le système de réservation des musées de la ville ne fonctionne plus non plus, et aux guichets, les citoyens ne peuvent obtenir que des cartes de transport.

Alexandra d'Archambeau, conseillère de district pour l'Open VLD à Wilrijk, est également touchée par l'attaque informatique. Sur Twitter, elle appelle à plus de cybersécurité en Belgique (voir ci-dessous).