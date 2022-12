Le Musée du jouet de Malines enquête : avec quels jouets et à quels jeux jouons-nous ?

"On joue tous !" ou "Iedereen speelt" en néerlandais, c’est le titre d’un projet participatif lancé ce 6 décembre par le Musée du jouet de Malines. Via un questionnaire placé en ligne, le musée veut en savoir davantage sur la culture du jeu en Belgique. A quoi les enfants, les jeunes et les adultes belges jouent-ils le plus souvent ? "Nous nous adressons aux Flamands, Bruxellois et Wallons, jeunes comme plus âgés", précise Anne-Sophie Delaissé, responsable du projet.