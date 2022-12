Le risque de tomber dans la pauvreté a baissé en 2021 en Belgique, grâce aux mesures de soutien Covid

Quelque 12,7% de la population en Belgique, soit une personne sur 8, vivent dans une famille dont les revenus se situent en dessous du seuil de risque de pauvreté. En Flandre, ce pourcentage est de 7,8%, en Wallonie de 17,3% et à Bruxelles de 25,4%. Les personnes vivant seules (21%), les membres de familles monoparentales (25,5%), les personnes sans emploi (38%) et autres personnes inactives (25,5%), celles peu scolarisées (23,8%), les locataires (26,5%) et les gens nés hors Union européenne (31,3%) présentent les taux les plus élevés de risque de tomber dans la pauvreté.

Il est intéressant de noter qu'en 2021, le risque de tomber dans la pauvreté a diminué par rapport à 2020. Cela s'explique par le fait que le seuil de risque de pauvreté est resté stable. Le problème est le suivant : les revenus ont tendance à augmenter, et les revenus déterminent le seuil de risque de pauvreté. Lorsque les revenus augmentent, la frontière augmente avec eux. Mais pendant la crise de Corona, les revenus ont baissé au lieu d'augmenter. Cette baisse a toutefois été compensée par les aides publiques, de sorte que le revenu total qui détermine le seuil est resté à peu près le même.

En Belgique, le seuil de pauvreté pour une personne seule est de 15 513 euros par an. Cela équivaut à un revenu d'environ 1 293 euros par mois. Pour une famille de deux adultes et deux enfants, cela représente un revenu combiné de 2 715 euros par mois. Votre revenu est-il inférieur à ce montant ? Dans ce cas, vous êtes considéré comme "pauvre".

Certains groupes sont plus exposés au risque de pauvreté: les célibataires, les familles monoparentales et les locataires, par exemple, mais aussi les personnes qui ne travaillent pas (ou ne peuvent pas travailler), les personnes peu instruites et les Belges nés hors de l'Union européenne.