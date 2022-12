Vers une mini-prolongation Doel 4 et Tihange 3 durant l’hiver 2025-2026 ?

Le gouvernement se penchera mercredi soir en kern sur un nouveau rapport d'Elia, gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension, et Fluxys, gestionnaire des infrastructures de transport de gaz, sur la sécurité d'approvisionnement pour les prochains hivers. Il ressort de cette analyse qu'il y a désormais un risque pour l'approvisionnement en électricité à l'hiver 2025-2026, à cause des inquiétudes sur la disponibilité du parc nucléaire français, peut-on lire mardi dans les journaux Le Soir, l'Echo, De Tijd et les quotidiens flamands du groupe Mediahuis.