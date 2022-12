L'exposition "Bond in Motion" à Bruxelles présente 50 véhicules mythiques des films de James Bond

Les fans de de l’agent secret 007 ont rendez-vous au Palais 1 de Brussels Expo à partir de ce vendredi pour l'exposition "Bond In Motion". Sur une superficie de 6 000 m², ils pourront admirer pas moins de 50 véhicules originaux en taille réelle, ainsi que des miniatures et des modèles réduits de voitures, motos, avions, hélicoptères, et autres bateaux. Ce sont tous des véhicules qui ont été utilisés dans les films de James Bond, que ce soit avec Sean Connery ou Daniel Craig. Sur certaines voitures, comme la célèbre Aston Martin DB5, on peut même voir les traces des cascades réalisées lors des tournages.