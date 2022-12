La Belgique plaque tournante de la traite de travailleurs vietnamiens, "des trafiquants sans scrupules"

Le rapport souligne que les réseaux criminels n’ont pas pris peur à la suite du drame d’Essex. Le recrutement de trafiquants se poursuit comme si de rien n’était. Les réseaux ont adapté leurs méthodes et même augmenté les prix de 7.000 euros pour les transports illégaux de la Belgique vers le Royaume-Uni. D’après Myria, les "trafiquants sont sans scrupules". Il est donc bon que les services d’ordre aient suffisamment de connaissances sur les techniques spécialisées utilisées par les criminels.

Le témoignage d’une jeune fille vietnamienne de 16 ans qui a été retrouvée lors d’une perquisition dans un appartement bruxellois en dit long. Un trafiquant lui avait promis un an plus tôt de l’amener "de façon sure" au Royaume-Uni, pour la somme de 15.000 euros. Le transport n’a pas eu lieu et après le drame d’Essex, elle a reçu un sms de son passeur : "Félicitations que j’ai retardé ton transport, sinon tu aurais été parmi les 39 personnes vietnamiennes décédées".

Myria souligne l’importance de témoignage de victimes de traite d’être humains. Celui de la jeune fille de 16 ans a ainsi permis de juger et condamner les trafiquants concernés.