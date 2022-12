La célébration de la victoire du Maroc au Mondial a de nouveau dégénéré à Bruxelles et à Anvers

Au début de la Coupe du monde, de violentes émeutes ont eu lieu sur l'avenue Maurice Lemonnier (le prolongement du Boulevard Anspach) et près de la gare du Midi de Bruxelles. Les émeutiers ont laissé une traînée de destruction dans leur sillage. Les violences avaient alors commencé lors du match de la Coupe du monde entre la Belgique et le Maroc.

Mais lors du match suivant du Maroc, les émeutes et le vandalisme ont été limités, grâce notamment aux volontaires qui ont formé des chaînes humaines pour empêcher les destructions et les confrontations. Cette solution éprouvée a encore été appliquée à plusieurs endroits la nuit dernière, mais pas partout avec le même succès.

Le bourgmestre de de la Ville de Bruxelles Philippe Close (PS) et le chef de la police de Bruxelles Michel Goovaerts ont tenu à remercier via les réseaux sociaux les "anciens" du quartier Lemonnier, qui, comme jeudi dernier ont formé une chaîne humaine et ont tenté de calmer les esprits le plus longtemps possible.