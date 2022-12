Le Néerlandais Sligro rachète dix des onze magasins Metro en Belgique

L'offre d'Horeca Van Zon pour le magasin d’Evergem, s'élève elle à 400.000 euros. Auparavant, il est apparu que la direction de Makro Cash & Carry Belgium avait elle-même proposé 110.000 euros pour le grossiste en restauration Metro. Mais cette offre de reprise, selon le juge du tribunal de l'entreprise d'Anvers, "ne remplissait pas les conditions", jugée "en dessous de la valeur de liquidation".

Makro Cash & Carry Belgium s'était vu accorder une protection contre ses créanciers par le tribunal de l'entreprise d'Anvers en septembre jusqu'à la mi-janvier. Cette décision a été suivie d'une procédure de vente de tout ou partie de la chaîne de magasins, présente en Belgique depuis 1970 et employant environ 2.000 personnes. La direction en était récemment venue à la conclusion que la structure du groupe était "économiquement intenable".

Le groupe comprenait onze magasins du grossiste en restauration Metro, dont un à Bruxelles et deux en Wallonie (Namur et Liège), et six magasins de la chaîne de supermarchés Makro, dont deux en Wallonie (Lodelinsart et Alleur). Il n'y avait qu'une seule offre pour les magasins Makro, qui comptent plus de 1.300 collaborateurs, mais celle-ci a déjà été rejetée.