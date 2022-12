EuroMillions : un groupe de 165 habitants d'Olmen sont les heureux gagnants de près de 143 millions d'euros

Les gagnants avaient misé les bons numéros 12, 20, 25, 26 et 27 et ont également indiqué les bonnes étoiles le 8 et le 12. Ces chiffres ont rapporté 142 897 164 euros.

"Il s'agit en effet d'un groupe de 165 personnes d'Olmen et des environs qui ont reçu un très beau cadeau de Saint-Nicolas et passeront un excellent Noël", confirme Joke Vermoere de la Loterie nationale. "Ils ont tous joué ensemble dans le même magasin de journaux à Olmen. Ils avaient versé 15 euros chacun et ont gagné ensemble." Si on fait le calcul, chacun gagnera environ un peu moins de 900 000 euros.

Nos clients sont encore incrédules, je dois souvent leur répéter 5 ou 6 fois", a déclaré Wim Van Broekhoven du magasin de journaux De Pershoek à Olmen à Radio2 Antwerpen. "Je leur ai envoyé à tous un e-mail avec la bonne nouvelle. Ils passent maintenant ou appellent pour une confirmation et ils sont tous heureux. C'est très agité ici, mais ils sont très reconnaissants que cela ait pu fonctionner."