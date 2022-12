Anton témoigne de son passé de complotiste : “J’étais persuadé qu’Auschwitz était un camp de vacances"

Tim Verheyden demande à Anton s'il peut décrire comment on s'enfonce de plus en plus dans la pensée conspirationniste.

"Cela devient votre centre d'intérêt, domine une grande partie de votre vie. Vous cherchez ce qui correspond à votre vision du monde, vous trouvez de plus en plus de théories et aussi de plus en plus de personnes qui vous confirment celle-ci. Et donc oui tu t'enfonces de plus en plus dans le terrier du lapin."

"Certaines théories contiennent évidemment un noyau de vérité, parfois plus de la moitié. Mais cette moitié est ensuite entrelacée avec, dans certains cas, 40 pour cent de pensées conspirationnistes. Il est alors difficile de déterminer ce qui est vrai, et ce qui ne l'est pas."