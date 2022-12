Des passagers d’un vol annulé bloquent la jetée B de Brussels Airport

"Il s'agit d'un groupe de 200 voyageurs qui devaient voler depuis Bruxelles vers le Cameroun mercredi", expliquait la porte-parole de l'aéroport Nathalie Pierard. Le vol SN369 de Brussels Airlines avait pour destination Douala et Yaoundé. "L'avion a rencontré un problème technique au-dessus de la France et a dû revenir à Brussels Airport" après 45 minutes de route. Le vol a finalement été annulé.

"Les passagers ont donc dû passer la nuit à l'aéroport", Brussels Airlines ne pouvant leur réserver une chambre d’hôtel. Ces voyageurs ne possèdent en effet pas de visa valable pour la Belgique. Il n'y a qu'un vol par jour vers le Cameroun et celui de ce jeudi était déjà quasi complet. La plupart des passagers lésés n'ont donc pas pu embarquer et devront attendre plus longtemps de pouvoir quitter l’aéroport en direction du Cameroun.