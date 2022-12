La Belgique participera à l'exposition universelle d'Osaka, en 2025

Renaat Schrooten, directeur général de la Direction générale des Analyses économiques et de l'Économie internationale au service public fédéral Économie, a été désigné par BelExpo - le Commissariat général belge pour les expositions internationales - comme responsable de la participation belge à l'événement. Un commissaire général pour l'expo 2025 sera ensuite désigné.

En plus de s'engager à respecter la thématique retenue par les Japonais ("Designing Future Society for Our Lives") - l’élaboration d’une société future pour nos vies -, la Belgique a choisi un sous-thème parmi les trois proposés pour son pavillon: "Saving Lives" ("sauver des vies"). Notre pays devra désormais concevoir un lieu et un ensemble d'activités en rapport avec ce concept.