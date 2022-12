Les vélothèques se multiplient en Flandre: “Les enfants qui grandissent y trouvent un vélo à leur taille"

Entretemps, certaines entreprises se sont inspirées du concept et proposent des vélos de croissance. Les utilisateurs paient un abonnement, la plupart du temps mensuel. Son prix est nettement plus élevé que celui de l’organisation "Op Wielekes", mais les vélos sont souvent plus neufs. A Gand, on trouve ainsi de Panta Club et à Hoboken les familles peuvent trouver leur bonheur chez De Groeispurters.

"Op Wielekes" cherche encore des bénévoles pour lancer de nouvelles vélothèques en Flandre. Pour plus d’informations, consultez le site de l’organisation. Il comprend une liste de toutes les vélothèques existantes.