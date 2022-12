Première européenne : l'UZ Leuven transplante des poumons conservés hors de la glace

Depuis plus de cinquante ans, le protocole standard concernant les organes de donneurs veut que ceux-ci soient conservés dans de la glace. Les greffons sont ensuite transportés dans des glacières hermétiques jusqu'à la personne transplantée. Le laps de temps entre le prélèvement de l'organe et sa transplantation doit être le plus court possible, car les cellules meurent progressivement. La greffe se transforme, dès lors, en véritable course contre la montre.

Il a déjà été prouvé par le passé que les tissus se conservaient mieux à une température légèrement supérieure au point de congélation. "Cependant, ce n'est que récemment que, grâce aux innovations technologiques, ces principes ont pu être mis en pratique pour les organes de donneurs", explique le professeur Laurens Ceulemans, chirurgien transplanteur à l'UZ Leuven.