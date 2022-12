Comme Ostende, Anvers a reçu un ferry électrique : "On l’entend à peine"

Le nouveau navire électrique livré dans la métropole est baptisé "Op Stroom" (un nom qui peut se traduire par "sur le cours d’eau" en français). Il reliera la rive gauche de l'Escaut et son quartier Linkeroever à la rive droite et sa Steenplein. Il pourra transporter 150 passagers et 75 bicyclettes à la fois.

La propulsion électrique accompagnée de ses batteries de stockage est basée sur le modèle électrique 'Raveel rencontre Ensor', le ferry qui navigue à Ostende depuis plus d'un an maintenant, expliquait Peter Van Camp, de l’Agence flamande pour les services maritimes et la Côte (MDK). En cas d'urgence, un petit générateur diesel peut prendre le relais.