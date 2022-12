Covid-19: plus de 1.200 patients hospitalisés, la Flandre ferme ses centres de vaccination

Au 5 décembre, plus de 3.800.000 personnes avaient reçu un second rappel de vaccin anti-Covid, soit 41% de la population belge adulte, souligne Sciensano dans son bulletin hebdomadaire. La couverture vaccinale pour la deuxième dose de rappel s'élève à 51% parmi les personnes âgées de 50 à 64 ans, tandis qu'elle atteint 72% chez les personnes de 65 à 84 ans et 71% chez les personnes de plus de 85 ans. Presque 66% des personnes immunodéprimées ont reçu un deuxième rappel et 45,4% en ont reçu un troisième.

En outre, comme chaque année en cette période automnale, les autres infections respiratoires continuent à se propager. Le virus respiratoire syncytial (VRS), qui se traduit par une inflammation des petites voies respiratoires (bronchiolite), est en hausse depuis la mi-octobre. Son seuil épidémique a été franchi à la mi-novembre. Les premières infections grippales apparaissent par ailleurs, mais le seuil épidémique n'a pas encore été atteint, observe Sciensano.