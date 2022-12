La province accorde un permis pour un élevage de saumons controversé à Ostende

Au cours de l'enquête publique, ces associations - dont Gaia, Animal Rights ou encore 4Sea, une collaboration entre le Natuurpunt, WWF-Belgique, Bond Beter Leefmilieu et Greenpeace Belgique - avaient exprimé des inquiétudes quant à la taille de l'exploitation, au sort des poissons et aux risques environnementaux d'une telle infrastructure. "Le permis d'environnement ne peut être refusé sur base de ces objections, mais cela n'empêche pas d'en tenir compte", a précisé le député Bart Naeyaert. "Tous les avis de diverses instances sont positifs".

"L'entreprise a largement motivé les raisons pour lesquelles le bien-être animal est important et comment elle compte s'y prendre pour le garantir". La province a par conséquent émis un avis favorable. "Toutefois, un certain nombre d'aspects doivent encore être approfondis, notamment en ce qui concerne l'azote, l'utilisation des médicaments et surtout la gestion globale de l'eau. Cela a déjà fait l'objet de discussions entre les deux services concernés: l'Agence pour la Nature et les Forêts et l'Agence flamande pour l'environnement", a précisé la province.

L'association de défense des animaux Gaia a déjà annoncé qu'elle allait intenter un recours contre la décision de la province auprès de la ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir.