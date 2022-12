Le parc national de Haute Campine reçoit un label européen pour son "National Park Trail"

Le parc national de la Haute Campine, situé dans le Limbourg, a reçu le certificat "Leading Quality Trail - Best of Europe" (‘piste de première qualité - meilleure d’Europe’) pour sa randonnée longue distance de 110 kilomètres "National Park Trail". Et cela alors que la randonnée n’est ouverte que depuis six mois, remplaçant une ancienne promenade longue de 75 km. La distinction constitue une première en Flandre et aux Pays-Bas et a été remise à la ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir, par l'Association européenne des randonneurs.