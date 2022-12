Le Qatar a-t-il essayé d’acheter une influence au parlement européen ? Seize perquisitions et quatre arrestations

La Police Judiciaire Fédérale (PJF) a mené ce vendredi 16 perquisitions dans plusieurs communes bruxelloises et en périphérie, a indiqué le parquet fédéral. Ces perquisitions ont eu lieu notamment à Ixelles, Schaerbeek, Forest, Bruxelles Ville et Kraainem et s'inscrivent dans une vaste enquête pour des faits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent. Quatre personnes ont été interpellées. L'une d'elles est un ancien député au Parlement européen, et une autre le patron de la Confédération internationale des syndicats. Les enquêteurs chercheraient à savoir si le Qatar, qui accueille actuellement la Coupe du monde de football, a tenté d’influencer des décisions au parlement européen en versant de grosses sommes d’argent.