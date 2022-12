Sky ECC: 10 interpellations après des perquisitions en région anversoise

Le dernier dossier porte sur une société de coursiers opérant dans le port d'Anvers et traitant des commandes à bord de navires à Anvers, en Allemagne et aux Pays-Bas. "Cette société fournirait une couverture légale pour faire embarquer ou débarquer des cargaisons de stupéfiants à bord des navires", a encore précisé le parquet. La société est soupçonnée d'avoir importé ou exporté près de 800 kilos de cocaïne et 60 paquets de cristal meth entre juin 2019 et mars 2021.

Les actifs de l'organisation sont estimés à au moins 19,8 millions d'euros. Enfin, 48 paquets de cocaïne et 405.000 euros ont été saisis lors d'une perquisition. Trois hommes ont été privés de liberté.