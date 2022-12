Un rapport met en garde contre une pénurie de gaz par grand froid, la ministre Van der Straeten confiante

En cas d'hiver rigoureux ou de pointe de froid persistante combinés à la disparition de certains flux d’approvisionnement, la Belgique risque de manquer de gaz dans les mois à venir. C’est la mise en garde formulée dans le rapport remis au gouvernement De Croo et cosigné par le gestionnaire de réseau Elia, le gestionnaire indépendant des infrastructures de transport et de stockage de gaz naturel en Belgique Fluxys et l'administration Energie du ministère des Finances, rapportent ce vendredi les quotidiens L'Echo et De Tijd. La ministre fédérale de l’Energie Tinne Van der Straeten se dit confiante : il s’agit du pire des scénarios évoqué dans le rapport, alors que les réserves belges en gaz sont largement suffisantes, selon elle.