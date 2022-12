Enquête pour corruption au sein du Parlement européen : perquisition au bureau d'une assistante d’une eurodéputée belge

Le porte-parole de l'eurodéputé belge Marc Tarabella (PS) a pour sa part précisé à Belga qu'il n'y avait pas non plus de scellés visant le bureau de ce parlementaire.



Des scellés concernent toutefois un bureau situé dans le même couloir du parlement européen, occupé par un ex-assistant de M. Tarabella. Cet assistant a aussi collaboré plusieurs années avec l'ancien eurodéputé italien Pier-Antonio Panzeri (S&D), fondateur et président de l'ONG Fight Impunity.

Cet ex-assistant est actuellement un collaborateur lié au groupe S&D et le compagnon de la vice-présidente du Parlement européen, Eva Kaili (S&D), avance Le Soir, qui, avec l'hebdomadaire Knack, a révélé que des perquisitions et interpellations avaient lieu à Bruxelles dans le cadre d'une enquête judiciaire ouverte pour des faits présumés d'organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d'argent.