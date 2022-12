La Flandre débloque près de 70 millions d’euros pour réduire les coûts énergétiques des établissements de bien-être et de soins

La plus grande partie du budget sera consacrée aux établissements, comme les maisons de repos, les centres d’aides à la jeunesse et les établissements pour personnes handicapées. Ces établissements sont particulièrement touchés par l'augmentation des coûts énergétiques, car ils doivent fournir des soins et chaleur à leurs résidents jour et nuit.

De nombreux établissements résidentiels perçoivent une redevance journalière ou une redevance de séjour, mais celle-ci s'avère désormais insuffisante pour couvrir les coûts énergétiques. Les centres de soins résidentiels et les établissements résidentiels pour personnes handicapées recevront donc une subvention supplémentaire de 364 euros par place, en plus de la contribution propre du résident. Un total de 36,5 millions d'euros sera alloué à cet effet. Pour l'accueil résidentiel des jeunes, le montant double est prévu : 728 euros par place/ETP. Là, la subvention totale s'élève à 6,2 millions d'euros.

En ce qui concerne la garde d'enfants, un total de 15,7 millions d'euros est prévu. Ici, une distinction est faite entre l'accueil des enfants et l'accueil extra-scolaire. Une initiative en matière de garde d'enfants pour les bébés et les jeunes enfants peut compter sur une subvention de 120 euros par place de garde reconnue. Cela signifie, par exemple, qu'une intervention de 960 euros est prévue pour un parent d'accueil disposant de 8 places autorisées. Pour l'accueil extrascolaire, 70 euros sont prévus par place d'école maternelle agréée. Au total, cela représente 12,3 millions d'euros pour les structures d'accueil et environ 3,4 millions d'euros pour l'accueil extrascolaire.

Pour les établissements non résidentiels, où sont dispensés des soins ambulatoires, un montant de 218 euros par employé présent est prévu. Cela représente un budget total de 5 millions d'euros.

Enfin, 3,5 millions d'euros sont également consacrés aux lieux de rencontre adaptés. Il s'agit de lieux où les personnes âgées ou les enfants se retrouvent ou reçoivent des soins pendant la journée.