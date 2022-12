Le froid s’installe au moins jusqu’à jeudi, attention au verglas cette nuit

L'Institut royal météorologique (IRM) a émis samedi un avertissement quant à la possibilité de routes rendues glissantes par les conditions hivernales, surtout sur l'ouest du pays.

"Ce soir et la nuit prochaine, le gel au sol sera répandu. Sur l'ouest du pays, le risque de plaques de givre et de glace sera assez prononcé et quelques averses de neige pourront faire leur apparition cette nuit et demain matin", souligne l'IRM.

Les plaques de givre ou de glace seront plus localisées dans les autres régions.

L'institut met aussi en garde face au brouillard qui persistera dans certaines régions avec une visibilité souvent inférieure à 500 m et localement inférieure à 200 m.

Ce samedi soir et la nuit prochaine, du brouillard givrant se reformera ainsi à nouveau au sud du sillon Sambre et Meuse