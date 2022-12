Le magasin Famiflora de Mouscron, fermé par la police, distribue gratuitement 3.000 sapins ce week-end

La police mouscronnoise est intervenue jeudi matin au complexe de jardinage Famiflora rue Jules Vantieghem à Mouscron. Des scellés ont été placés sur les portes de la plus grande jardinerie du pays sur décision judiciaire du parquet de Charleroi. Selon l'autorité judiciaire, plusieurs infractions ont été constatées depuis plusieurs mois, sans que rien ne change. "Au départ, il y a eu des infractions urbanistiques et des ajouts non repris sur le permis initial. On a par exemple l'extension d'un parking, le placement de serres et d'abris de jardin, la création d'une friterie, l'extension du restaurant sur 500 mètres carrés et tout cela sans permis.

Selon les autorités judiciaires, Famiflora pourra rouvrir une fois que tout sera remis en ordre. "Le personnel n'est autorisé à entrer que pour arroser les plantes et s'occuper des animaux", a déclaré Fabien Sobiecki, de la jardinerie.

Cette fermeture est très gênante, juste avant la période de Noël. Un récent chargement de sapins de Noël naturels ne pourra être vendu. C'est pourquoi Famiflora a décidé de distribuer gratuitement 3 000 sapins sur le parking ce samedi et demain dimanche. "Combien cela va-t-il nous coûter ? Aucune idée. Mais nous préférons les donner que de les jeter.

Certaines personnes ont profité de l'aubaine pour emporter plusieurs sapins.