Paul Magnette répond à Bart De Wever : "Le confédéralisme n’est pas négociable"

Le déficit budgétaire belge pour 2023 est estimé à 5,8 % du produit intérieur brut. Cela correspond à un déficit de 33,5 milliards d'euros. Une raison suffisante pour le président de la N-VA, de proposer une nouvelle fois le confédéralisme. Pour De Wever, ce qui doit arriver à la Belgique est donc clair : le maximum de compétences au niveau des États fédérés. Parce que la Flandre ne doit pas payer pour le gaspillage de la Wallonie et de Bruxelles, estime De Wever.

"Le navire coule et nous sommes dedans. Or, on ne peut pas faire réparer ce Titanic au niveau fédéral", a déclaré De Wever, il y a quelques jours, dans "De ochtend" sur Radio 1. "Il faut résoudre les problèmes sociaux, mais on ne peut pas systématiquement vivre au-dessus de nos moyens. Si vous voulez vivre comme un Scandinave, vous allez devoir travailler comme l'un d'entre eux. Si vous voulez travailler comme un Italien du Sud en Belgique francophone, vous devez vivre comme un Italien du Sud. Il faut accepter cette vérité, mais le PS ne veut pas se réformer."