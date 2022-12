Pour Zuhal Demir (N-VA) la Flandre a intérêt à collaborer à la construction de deux nouvelles centrales nucléaires aux Pays-Bas

"Si on part du principe que le gouvernement flamand ne s'implique pas dans la production d'énergie nucléaire, rien n'empêche toutefois la Flandre de coopérer avec le gouvernement néerlandais dans le cadre de ses compétences. Ces dernières années, l'Agence flamande de l'énergie et du climat a investi plus de 1,5 milliard d'euros dans les énergies renouvelables, les réseaux de chaleur et les rénovations. Le co-investissement dans l'énergie nucléaire par l'intermédiaire des Pays-Bas est également une possibilité", ajoute-t-il.

"A partir de notre préoccupation concernant l'approvisionnement énergétique de notre pays et de l'observation que le choix possible du gouvernement néerlandais se porte sur un emplacement proche de la frontière avec la Flandre (Borssele, ndlr), nous allons donc entamer des discussions exploratoires avec les Pays-Bas sur une éventuelle coopération et/ou participation au projet nucléaire néerlandais. Si, de cette manière, nous pouvons réussir à obtenir un plan énergétique commun à l'échelle du pays qui renforce l'approvisionnement énergétique de la Flandre pour l'avenir, nous ne devons pas hésiter", a ajouté Zuhal Demir.

La ministre flamande prévoit de discuter de sa proposition autour de la table avec son collègue néerlandais du climat et de l'énergie, Rob Jetten, lors d'une réunion bilatérale et pendant le sommet flamand-néerlandais qui se tiendra fin janvier.

De son côté, le ministre néerlandais a indiqué à l'agence ANP que la collaboration n'était "pas exclue" mais qu'il était encore prématuré d'en parler. Le gouvernement est favorable à deux nouvelles centrales, mais des questions de financement, notamment, sont encore à trancher.