De Croo : "La Flandre peut prendre elle-même des mesures pour limiter les allocations de chômage"

Pour les nationalistes flamands, la Flandre est en bonne voie d'atteindre un taux d'emploi de 80%. L'année dernière, par exemple, le VDAB a suspendu pas moins de 1.362 chômeurs. Rien qu'au premier semestre de cette année, il y en avait déjà 792. Le nombre de suspensions en Flandre augmente donc sensiblement d'année en année. Björn Anseeuw plaide pour une politique du marché du travail asymétrique, ce que la ministre flamande CD&V Hilde Crevits a déjà préconisé. "Mais rien ne se fera en raison de l'incapacité du gouvernement De Croo à mettre quoi que ce soit en place. Qu'ils transfèrent complètement la compétence du marché du travail à la Flandre."

Le directeur général du VDAB, Wim Adriaens, a de son côté déclaré que l'office flamand de l'emploi a procédé à près de 12.000 sanctions et avertissements au cours des six premiers mois de 2022. "Par rapport au nombre de demandeurs d'emploi, c'est plus que l'Office national de l’emploi alors qu'il avait le pouvoir de contrôler et de sanctionner les demandeurs d'emploi." Selon Adriaens, "le VDAB est lié par un cadre législatif fédéral strict qui détermine dans quelle mesure un demandeur d'emploi doit chercher activement un emploi et quels emplois il peut refuser."

L'Office national de l’emploi (Onem) a calculé que, au premier trimestre 2022, quelque 5,6 % des chômeurs recevraient une sanction ou un avertissement du VDAB. En Wallonie, cette proportion s'élève à 2,3 %.