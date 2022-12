Après Anvers c’est au tour de la ville de Diest d’être visée par une cyberattaque

Après Anvers, c'est au tour de la ville de Diest (Brabant flamand) d'être victime d'une cyberattaque. Là aussi, les opérations internes et externes sont affectées.

"Tous nos services communaux sont hors service", a confirmé le bourgmestre Christophe De Graef (Open Diest) à la VRT. Les services aux guichets ne fonctionnent plus, et il est impossible de recevoir ou de répondre aux courriels. La bibliothèque, les écoles et le centre culturel Den Amer connaissent également des problèmes. On ignore encore qui est à l'initiative du piratage.