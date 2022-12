La Ville de Bruxelles hébergera des sans-abri dans le stade Roi Baudouin

L’ouverture de ce nouvel espace d’accueil fait suite à l’augmentation de la demande de places permettant aux sans-abri de dormir au chaud, alors que les températures nocturnes sont en baisse.

L'accueil est pris en charge par l'association Bruss'help et la Croix Rouge. Bruss'help et le service des sports de la Ville inspectaient ce lundi le site et le prépareront le plus rapidement possible pour accueillir des personnes sans domicile fixe.

Tous les sans-abri qui ont besoin d’aide seront les bienvenus au stade Roi Baudouin. Le nouvel espace d’accueil n’est pas destiné à un groupe particulier de citoyens.