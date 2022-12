Le collectif de hackers Play revendique la cyberattaque contre la ville d'Anvers

Le groupe l’a annoncé lui-même sur son site web sur le darkweb, et l’information a été confirmée par la VRT. "Play aurait capturé plus de 500 gigaoctets de données lors de l'attaque et menace de les rendre publiques le 19 décembre si la ville d'Anvers ne paie pas de rançon", a déclaré Tim Verheyden, journaliste de VRT NWS.