Un mois sans PV suite à une action de  protestation des syndicats de la police

Ce "mois sans sanction" est une initiative des quatre syndicats de police VSOA, NSPV, ACV et ACOD. Ils se sentent écrasés par le gouvernement Vivaldi. Les syndicats demandent à leurs agents de répondre "de manière non répressive" aux infractions au code de la route et au stationnement à partir de mercredi, écrivent dans leur édition de lundi les quotidiens Het Laatste Nieuws et Sudinfo.