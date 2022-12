Procès des attentats : Salah Abdeslam et une jurée sont malades et absents de l'audience

Selon la présidente de la cour, Laurence Massart - elle-même touchée -, "un virus circule" au sein de la magistrature, des greffiers, des avocats et des accusés. Une jurée suppléante, souffrante, a d'ailleurs encore dû être remplacée ce lundi matin. Elle se serait sentie mal alors qu’elle était en route vers le Justitia.

Il ne reste ainsi plus que les douze jurés et 19 jurés suppléants dans la "réserve" - il y en avait 24 au départ. "Nous sommes tous malades", déclarait Laurence Massart en début d’audience, annonçant qu’elle envisagerait ce lundi midi un éventuel ajournement du procès jusque lundi prochain "pour ne pas perdre tout le monde". Cette semaine, des audiences n'étaient prévues que lundi et mardi, mercredi et jeudi étant déjà suspendus en raison d'un sommet européen à Bruxelles.

Laurence Massart a finalement décidé de poursuivre les audiences comme prévu cette semaine. La lecture de l'acte d'accusation devait donc continuer ce lundi après-midi et mardi matin. Ce sera ensuite au tour des actes de défense d'être lus au jury et à la cour. L'interrogatoire des accusés devrait débuter mercredi 21 décembre.