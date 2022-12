Bientôt un parc aquatique à Anvers à côté du musée MAS

La Ville d'Anvers a approuvé les conditions d'attribution pour la transformation du Bonapartedok en zone d'événements. On a appris plus tôt que la qualité de l'eau était bonne et qu'il sera bientôt possible de se baigner dans une partie du bassin. Dans sa dernière communication, la ville évoque désormais également la possibilité de louer des kayaks, des paddles ou des pédalos.

Cet été, les exploitants potentiels de la zone de baignade pourraient déjà poser leur candidature. Dans cette deuxième phase, les candidats sélectionnés seront invités à soumettre des offres. "Une partie du quai Bonaparte, du côté de Tavenierskaai, sera réservée aux loisirs nautiques. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour la consultation du marché. On attend maintenant avec impatience le tout premier plouf dans le bassin (de baignade) du Bonapartedok", déclare l'échevine Annick De Ridder (N-VA).

La ville vise le printemps 2023 pour attribuer le marché. La baignade et les autres plaisirs aquatiques dans le bassin Bonaparte sont prévus pour 2024 au plus tôt.