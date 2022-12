Un taux d’occupation élevé dans les centres d’accueil pour sans-abri à Anvers

"C’est plus rempli que l'année dernière. Normalement, l'occupation des abris d'hiver démarre lentement, mais aujourd'hui la plupart des places sont déjà prises", explique Marc Huygen du CAW. "Il est possible qu'un plus grand nombre de personnes se retrouvent dans la rue, qui ont besoin d'aide ou ne peuvent pas passer la nuit chez des amis ou de la famille. Bien sûr, il est aussi possible que les sans-abri trouvent plus rapidement le chemin du refuge."

Il y a plus de 300 places dans le refuge d'hiver d'Anvers. "Nous espérons que ces places seront suffisantes compte tenu de la demande croissante. Parfois, nous faisons des exceptions. Avec les températures glaciales, les sans-abri sont également admis plus facilement. En principe, vous devez prouver que vous êtes originaire d'Anvers ou que vous avez un lien avec la ville", explique encore Marc Huygen.

Le bureau de l'échevin Tom Meeuws (Vooruit) confirme l'affluence et parle d'un taux d'occupation de 89% des lits dans le refuge d'hiver ce week-end. La ville a fait valoir qu'elle pouvait fournir un hébergement à tous les sans-abri cet hiver.