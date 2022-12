Il n'y a jamais eu autant d'étudiants bénéficiant du revenu d'intégration en Flandre

Luna* a déménagé à Gand à l'adolescence pour échapper au milieu de la drogue. Elle étudie actuellement la pédagogie dans une haute école. "Je suis très heureuse de pouvoir bénéficier d'un revenu pour obtenir un diplôme, mais il y a beaucoup de pression. Vous êtes seule du jour au lendemain."

John* est arrivé en Belgique il y a sept ans, mais les choses n'ont pas fonctionné avec son père naturel. Il a été mis à la porte. Le jeune homme de 20 ans vit désormais seul à Gand et étudie la physique à l'université. "Le revenu d'intégration représente vraiment tout pour moi. Sans lui, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est une étude difficile et je n'ai pas d'autre soutien, je fais des petits boulots mais j'ai encore assez de temps pour étudier. Cela ne serait pas possible sans un salaire décent."

Mas*, originaire d'Afghanistan, est un réfugié qui étudie pour devenir assistant dentaire. "J'ai un diplôme supérieur, mais il n'est pas reconnu en Belgique. J'ai dû tout recommencer. C'est difficile car il faut apprendre la langue, travailler ET étudier. Il y a aussi beaucoup de règles et de restrictions. Vous devez avoir toutes sortes de documents. C'est compliqué en tant que nouveau venu, j'ai dû me débrouiller tout seul." Mas fait un stage à l'UZ Gent et est sur le point d'obtenir son diplôme. "J'ai hâte de me détendre et de vivre sans stress. C'est une énorme opportunité d'étudier avec un salaire décent, mais c'est aussi une charge."

Luna, John et Mas (prénoms fictifs) ne veulent témoigner que de manière anonyme.

"Je n'en parle pratiquement à personne, seulement aux personnes qui me sont proches. C'est difficile d'être fier de moi", explique John. "Si je me compare aux autres, je ne suis nulle part. Je sais que je ne devrais pas le faire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire", témoigne Mas. "Il y a encore un tabou. J'ai l'impression que je dois me justifier. Nous sommes aussi simplement des personnes qui veulent avoir les mêmes opportunités que les autres", déclare Luna. Elle estime qu'il est important de raconter son histoire afin de dissiper les préjugés. "Nous ne sommes pas des fainéants ni des pique-assiettes."