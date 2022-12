Une perquisition au Parlement européen pour saisir des données informatiques déjà rendues inaccessibles

Le Parlement européen a enlevé ce mardi midi à l'eurodéputée grecque Eva Kaili sa fonction de vice-présidente de l'assemblée, à la quasi-unanimité: 625 élus ont voté pour, un contre et deux se sont abstenus. Kaili (photo) fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption par le Qatar. Le vote de ce mardi n'était qu'une formalité: la conférence des présidents avait déjà décidé en matinée que l'intéressée ne pourrait plus exercer ce mandat. La décision est ainsi entérinée.

L'ancienne présentatrice de télévision est citée depuis la semaine dernière dans une enquête pour corruption, impliquant le Qatar qui aurait tenté d'influer sur des décisions parlementaires. L'enquête menée par la justice belge a conduit au placement sous mandat d'arrêt de l'intéressée, ce qui signifie qu'elle a été prise en flagrant délit. L'avocat d'Eva Kaili a toutefois assuré ce mardi qu'elle n'avait accepté aucun "pot-de-vin du Qatar".

Dans un communiqué, les présidents des groupes parlementaires se sont dits choqués et profondément préoccupés par ces révélations. "Toutes les personnes impliquées doivent rendre des comptes. Le Parlement continuera à soutenir pleinement le travail de la police et de la justice pour s'assurer que justice soit faite", ont-ils déclaré. La présidente de l'assemblée, Roberta Metsola, annonçait lundi que le Parlement va renforcer son fonctionnement et ses procédures. Cela passera par le renforcement des règles du Parlement en matière d'accès à ses locaux et à ses réunions. "Nous veillerons également à ce que le financement des organisations et des personnes ayant accès au Parlement soit pleinement divulgué et correctement contrôlé", soulignait Metsola.