A Herstappe, c’est la bourgmestre elle-même qui se charge de l’épandage de sel

Herstappe, située en province du Limbourg, compte environ 80 habitants résidant sur une superficie de 1,3 km². L’épandage de sel ne dure donc que dix minutes. "Que le bourgmestre fasse l’épandage avec sa voiture ou un tracteur, cela n’a pas d’importance. Du moment que ce soit fait", précisait Marlutje Jackers à Radio 2. "Lorsqu’il gèle, je prends la route avec mon tracteur. Je ne suis pas seulement bourgmestre. Avec mon mari, je dirige aussi une exploitation agricole et une écurie avec de nombreux jeunes chevaux. Je suis donc habituée à conduire le tracteur".

"Lorsque je reçois le soir un message de l’Agence flamande des Routes et de la Circulation, je sais que je devrai épandre du sel le lendemain matin", poursuivait la bourgmestre. "Vers 6h30, je remplis l’épandeuse et je pars faire mon tour. Je veux que toutes les routes soient couvertes de sel avant que les habitants ne doivent partir travailler, entre 7h et 8h du matin".

"Quand ils entendent passer un tracteur vers 7h du matin, tous les habitants savent que c’est moi. Mais le bruit ne dure pas longtemps, puisque j’ai fait le tour de la commune en dix minutes", sourit Marlutje Jackers.