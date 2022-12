Agressions de chauffeurs et contrôleurs en hausse : De Lijn lance une campagne contre la violence

Plusieurs bus De Lijn à Anvers, Gand et Hasselt circulent en affichant un texte de circonstance au-dessus de leur pare-brise: "Pas en service. Mon collègue ne pourra pas vous prendre parce qu'il a été victime d'une agression. Stop aux agressions." Le problème est aussi mis en lumière via la presse écrite et les réseaux sociaux. La société de transports en commun a enregistré cette année un total de 3.000 jours d’absence de membres du personnel qui ont été en incapacité de travail à la suite d’une agression.

"Notre personnel et celui de nos exploitants se consacrent quotidiennement à la mobilité en Flandre (...) Il est tout simplement inacceptable qu'il se retrouve agressé pendant cette tâche", estime la directrice générale de De Lijn, Ann Schoubs. "En tant que direction nous voulons que nos chauffeurs puissent rouler 100% en sécurité. Nous lançons un appel clair à nos voyageurs, pour qu’ils respectent nos chauffeurs".

"Nous veillons à ce que le siège des chauffeurs soit mieux protégé dans les bus, et à ce que nos collaborateurs reçoivent une formation pour être capables de réagir face à une agression. Nous organisons davantage de contrôles à bord des véhicules, et nous collaborons avec la police et les éducateurs de rue", précisait encore Ann Schoubs.