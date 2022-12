Alexander De Croo : "Accuser quelqu'un de mentir en politique, ce n'est pas anodin"

Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) s'est dit agacé par l'accusation de mensonge proférée à son encontre au sujet du budget et sur la manière dont la réduction de la TVA sur le gaz et l'électricité a été comptabilisée dans ce contexte. "Je ne tolère pas cela", a-t-il dit au cours du journal télévisé de la VRT. "Accuser quelqu'un de mentir en politique, ce n'est pas anodin." Selon lui, on assiste à de l'"intox" dans ce dossier.