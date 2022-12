L'Institut de médecine tropicale d'Anvers veut optimiser la vaccination contre la rage

Pour mener à bien sa nouvelle recherche, l'ITG est à la recherche d'adultes ne s'étant pas encore fait inoculer de vaccin contre la rage. L'étude débutera en janvier et s'étalera sur une période de sept mois. Celles et ceux qui participeront à l'entièreté du projet seront complètement vaccinés. Pour ce faire, les participants devront se rendre de six à huit fois au centre d'étude. Ces visites seront réparties sur un laps de temps estimé de sept à neuf mois. À chaque visite, les volontaires recevront la somme de 25 euros.

"Avec ces recherches 'Single-R', nous voulons voir s'il existe un moyen efficace d'administrer le vaccin en un seul jour", explique Patrick Soentjens, le directeur de recherches de l'étude. "Une stratégie de vaccination simple et moins onéreuse, qui se déroulerait en un seul jour, comporterait de nombreux avantages pour les pays avec une forte présence du virus et ayant un accès limité aux soins de santé. Ce serait également très utile pour les voyageurs devant être vaccinés d'urgence."