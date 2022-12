Le site linguistique de la VRT disparaîtra en 2023

Vrttaal.net, le site de la radiotélévision publique flamande qui fournit des conseils et répond aux questions sur l’utilisation et l’orthographe de la langue néerlandaise, sera déconnecté en 2023. A l’heure actuelle, le site n’est déjà plus remis à jour. Pour des conseils linguistiques, la VRT renvoie vers un certain nombre d’autres sites internet.