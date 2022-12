"Nous ne pouvons pas garder ici des millions de porcs non plus": Zuhal Demir critiquée après des propos sur l’accueil des réfugiés

Dans une interview au magazine Knack, la ministre explique que la volonté de construire de nouveaux centres d'accueil pour réfugiés met la Flandre en tension, celle-ci ne disposant que de fort peu d'espaces encore libres.

"Nos terrains disponibles et nos règles sont partout sous pression: que ce soit pour l'accueil de réfugiés, que ce soit pour faire face à la croissance de la population, ou que ce soit pour l'élevage. C'est peut-être une comparaison un peu bizarre, mais nous ne pouvons pas garder ici des millions de porcs non plus. Je ne peux pas créer comme cela des terrains supplémentaires. On ne peut pas tout faire en Flandre".

Cette évocation de réfugiés et de porcs dans un même raisonnement a suscité l'indignation dans une partie de la classe politique flamande.

"Répugnant", a notamment réagi le co-président de Groen, Jeremie Vaneeckhout. "Lier la migration au manque d'espaces en Flandre est vraiment inexcusable et n'a jamais été démontré. Essayer de cacher l'inaction du gouvernement face à la bétonisation de la Flandre en se servant des réfugiés, c'est du jamais vu", a-t-il commenté.