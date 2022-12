Quotas de pêche : moins de soles et de plies pour les pêcheurs belges en 2023

Selon la Fédération des armateurs, la Commission européenne n'a pas envisagé de possibilités plus positives et scientifiquement fondées pour le quota de poisson belge. "C'est une occasion manquée de soutenir notre secteur qui, comme beaucoup d'autres, est confronté à des coûts d'exploitation élevés en raison de la crise des ressources et de l'énergie", a réagi l'armateur du Z.98 Windroos et président de la Fédération des armateurs.