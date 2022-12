Confrontations avec la police à Bruxelles et Anvers après le match France-Maroc : 300 personnes arrêtées

Immédiatement après le match qui opposait la France au Maroc en demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar, le boulevard du Midi (en direction de la porte d'Anderlecht) et le boulevard Poincaré (à partir de la Porte de Ninove) à Bruxelles ont été fermés préventivement à la circulation, de même que le tunnel de la Porte de Hal vers le Midi. Forcément déçus après la défaite (0-2) de leur équipe, les supporters marocains n'avaient pas le cœur à la fête mercredi soir. Dans le quartier Lemonnier, où se concentraient les rassemblements festifs lors des matchs précédents, l'ambiance était totalement différente et il n'y a pas eu de rassemblement de foule.

Des troubles de l'ordre public ont néanmoins été constatés en plusieurs endroits de la capitale: dans le quartier Lemonnier/Midi, rue de Liederkerke et rue Verbist à Saint-Josse-ten-Noode, sur la chaussée de Gand et aux Étangs Noirs à Molenbeek-Saint-Jean et sur le boulevard Jamar et le boulevard Poincaré à Anderlecht. La police a, une nouvelle fois, observé une utilisation importante de moyens pyrotechniques.