Deux entreprises limbourgeoises développent des blocs de construction avec du CO2 plutôt que du ciment

La technologie "Carbstone" d'Orbix, brevetée en 2011, transforme des scories métalliques issues de la production d'acier via le dioxyde de carbone en produits circulaires à haute valeur ajoutée. Lors du processus, le CO2 fait office d'agent de liaison en lieu et place du ciment.

"C’est un aspect non négligeable lorsque l'on sait que la production de ciment s'adjuge quelque 10 % des émissions mondiales de CO2", soulignent Bjorn Gubbels de Masterbloc et Serge Celix d'Orbix (photo, à dr.). La technologie "Carbstone" permet de fabriquer des dalles, pavés, tuiles, briques de parement et blocs de construction.

La production s'élève actuellement à quelque 70 tonnes de blocs de construction liés au CO2 par jour, soit 15.000 tonnes sur une base annuelle. Un volume appelé à augmenter rapidement. Une première rénovation avec des blocs de construction circulaires est prévue pour un bâtiment administratif à Malines.