L’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles va déménager à Etterbeek

"Ce projet stratégiquement situé permettra à l'ambassade des Etats-Unis auprès du royaume de Belgique et à la mission des Etats-Unis auprès de l'Union européenne de consolider leurs représentations diplomatiques à Bruxelles dans un lieu de travail sûr, sécurisé, durable et moderne", soulignent les vendeurs dans un communiqué.

Le site en question couvre une surface de quatre hectares, dont 100.000 m2 de surface construite. Il est situé à Etterbeek, non loin des stations de métro Mérode et Thieffry. L’ambassade actuelle, au cœur de la capitale, ne satisfait plus depuis quelques temps - et notamment les attentats de New York et Washington du 11 septembre 2001, ainsi que les attentats de Zaventem et Bruxelles de 2016 - aux critères de sécurité exigée par ses occupants.

La représentation américaine auprès de l’Otan ne déménagera par contre pas. Elle reste au quartier général de l’Otan, à Evère.