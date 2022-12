Le Brabant flamand est la province qui grandit le plus vite

Né officiellement le 1er janvier 1995 de la scission de l’ancienne province du Brabant, le Brabant flamand est la plus jeune des cinq provinces de Flandre. Il est aussi la province qui grandit le plus rapidement. Depuis 1990, une moyenne de 6.614 habitants viennent s’y ajouter annuellement, si l’on en croit une nouvelle étude réalisée par la province. En 2021, la plus grande augmentation d’habitants a été constatée.